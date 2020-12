Progetto "Scatole di Natale": personalissimi doni natalizi per chi è in difficoltà

Un capo di abbigliamento invernale, una leccornia golosa, un passatempo, un prodotto di bellezza e un biglietto gentile - sono questi gli ingredienti con i quali ognuno di noi può creare una personalissima Scatola di Natale da regalare ai più fragili.

Un pensiero altruista, un dono per far vivere la magia del Natale alle famiglie che faticano a sostenere le varie spese quotidiane in questo difficile momento di crisi, agli anziani soli e ai senzatetto della nostra città.

Ad aderire in prima persona e a rilanciare l’appello sui social è la Fondazione modenese Time4life International che scrive:

“Scatole di Natale è un progetto di solidarietà per dare un po’ di gioia ai più bisognosi in questo periodo strano e difficile ma pur sempre natalizio!” Creare la propria Scatola di Natale è semplice: “Prendi una scatola da scarpe e mettici dentro una cosa calda, una cosa golosa, un passatempo, un prodotto di bellezza e un biglietto gentile. Incarta la scatola, decorala e scrivi in un angolo a chi è destinato il dono: donna, uomo, bimba o bimbo. Grazie infinite per chi aderirà!”

Ecco che una sciarpa di lana, un paio di guanti o un berretto, biscotti, tartine o cioccolata, un libro od una rivista, una maschera di bellezza o una lozione dopobarba, da beni di ordinaria quotidianità si trasformano in oggetti di inestimabile valore.

La Fondazione Time4life tiene a precisare che ogni prodotto scelto deve essere nuovo e non usato e che, chi preferisce, può in alternativa fare un acquisto direttamente tra i prodotti della lista amazon selezionati dalla Fondazione e presente a questo link. Senza dimenticare il biglietto gentile! Una letterina o una manciata di parole che - come ci ricorda Time4Life - valgono anche più degli oggetti.

Le Scatole di Natale, impacchettate e con il destinatario (donna, uomo, bimbo o bimba) scritto in un angolo, possono essere spedite presso la sede della Fondazione Time4life di Via Arsenio Crespellani 40, 41121 Modena, o consegnate di persona presso il medesimo indirizzo da lunedì a venerdì ore 9-13.

Per ulteriori informazioni: 3662408206 - Sito web www.time4life.it