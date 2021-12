Torna a Modena il progetto "Scatole di Natale", doni personalizzati per i più fragili

Un capo di abbigliamento invernale, una leccornia golosa, un passatempo, un prodotto di bellezza e un biglietto gentile - sono questi i pochi ma preziosissimi ingredienti con i quali comporre una Scatola di Natale da regalare ai più fragili.

In seguito al successo e alla partecipazione riscontrati lo scorso anno nel modenese (e in tutta Italia), anche il Natale 2021 si prospetta essere all’insegna della solidarietà, un periodo di gioia per tutti, inclusivo e dedicato alla società della sua interezza. Ad aderire in prima persona e a rilanciare l’appello sui social è l’associazione modenese Time4life International.

Come creare la propria Scatola di Natale

Ecco che una sciarpa di lana, un paio di guanti o un berretto, biscotti, tartine o cioccolata, un libro od una rivista, una maschera di bellezza o una lozione dopobarba, da beni di ordinaria quotidianità si trasformano in oggetti di inestimabile valore, a seconda del destinatario.

Ricapitolando, una Scatola di Natale deve contenere:

Un biglietto: una parola gentile, un augurio di Natale, una poesia, un pensiero che si desidera dedicare alla persona in difficoltà

Un prodotto di bellezza: una crema per le mani, una lozione di shampoo, salviette struccanti, un lucidalabbra, qualsiasi prodotto che possa contemporaneamente rivelarsi utile ed essere una coccola

Una cosa golosa: snack, biscotti di Natale, dolciumi confezionati, un piccolo pandoro, leccornie

Un passatempo: un gioco, un mazzo di carte, una rivista, un sacchetto di biglie etc.

Una cosa calda: un paio di guanti, un berretto, una sciarpa, un indumento nuovo essenziale per ripararsi dal freddo invernale

Dopodichè, una volta riempita la propria scatola, si potrà impacchettare scrivendo il destinatario (uomo, donna, bimbo o bimba) sulla superficie.

Le Scatole di Natale possono essere spedite presso la sede di Time4life di Via Arsenio Crespellani 40, 41121 Modena, o consegnate di persona presso il medesimo indirizzo da lunedì a venerdì ore 9-13.