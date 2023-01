VIDEO | Spettacolo sul ghiaccio di Fanano con il Galappennino 2023

Anche per la settima edizione del Galappennino, in scena ieri al Palaghiaggio di Fanano, si registra il sold out. Ovazione per l’esibizione della vicecampionessa del mondo Loena Hendrickx e tantissimi applausi per le giovani promesse locali Matteo e Gabriele Parrocchetti e Sara Pellegrini. A scaldare l’atmosfera rendendola unica anche le performance musicali dal vivo dei Gemelli DiVersi e del cantante Tommaso Cesana, concorrente nella trasmissione televisiva Amici 21.