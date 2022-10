VIDEO | Pipì di cane, alcune vie del centro sono latrine a cielo aperto

A chi esce la mattina “presto” e passa per il centro, si apre davanti agli occhi uno spettacolo davvero poco edificante. Per non parlare di ciò che è costretto a sentire il naso. Abbiamo preso come campione una strada secondaria e piuttosto corta, ovvero via San Vincenzo (accanto al Tribunale), per un tratto di poco più di 100 metri, per mostrare ciò che si potrebbe trovare in realtà in tutte le strade del centro dopo la classica passeggiatina del mattino dei padroni con i loro cani.

Impossibile contare le urine dal momento che molte sono evidentemente multiple, ma in circa cento metri si superano i 25 casi.

Un problema non isolato e che si ripete nel tempo. Poco controllo sugli animali, dunque, e una certa noncuranza da parte di diversi padroni, con buona pace del decoro delle strade e dei palazzi.