VIDEO | Subsonica, Letta e Fiorella Mannoia. svelati gli ospiti della Festa dell'Unità

Sarà il Segretario del Pd Enrico Letta ad aprire, giovedì 25 agosto alle ore 21.00, il programma di incontri politici della Festa de l’Unità provinciale di Modena, che si svolgerà quest’anno da giovedì 25 agosto a lunedì 19 settembre. Una Festa che sarà caratterizzata da un ampia proposta di dibattiti, incontri con i candidati, momenti di riflessione, mostre e spettacoli.

Un’edizione 2022 il cui programma di riflessione ed elaborazione politica è reso ancor più vivo dalle imminenti elezioni nazionali del 25 settembre. Una manifestazione che ambisce a essere non tanto, e non solo, momento di svago, quanto vero e proprio laboratorio di idee, spazio libero di confronto e riflessione tra politici e cittadini, in cui riflettere sul presente per conoscere, ed elaborare, sia le proposte della coalizione di centro sinistra per l’Italia, che per comprendere le sfide che Modena, il Paese e l’Europa intera si trovano davanti.