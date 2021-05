VIDEO | “Fumavo ma ho smesso grazie ai corsi di Ausl Modena”

Chi vuole smettere di fumare deve avere davanti a sé un obiettivo ed è per questo motivo che la prima regola insegnata ai corsi anti fumo organizzati dall’Azienda Usl di Modena è quella di fissare la data in cui fumare l’ultima sigaretta.

Solo la pandemia da Covid-19 è riuscita a fermare (per il momento) i corsi di gruppo che l’Ausl organizza con successo da vent’anni ma le attività si stanno già riorganizzando per riuscire a ripartire entro il 2021 con piccoli gruppi. Nel frattempo, nel Distretto di Sassuolo è già iniziato in forma sperimentale il primo corso anti fumo in telemedicina, quindi completamente on line con circa dieci frequentanti.

Ogni anno sono complessivamente 250 le persone, in tutta la provincia, che frequentano i corsi di disintossicazione organizzati dai centri anti fumo presenti in ogni Distretto sanitario. Lo scorso anno, non potendo organizzare corsi di gruppo, sono state seguite circa 125 persone con percorsi individuali. L’efficacia dei corsi anti fumo è confermata dai dati: il 70% dei corsisti, in base ad un follow up successivo, smette di fumare.

Il corso, completamente gratuito, segue un percorso a tappe definito da esperti quali psicologi, assistenti sociali, medici tossicologici. Dopo il primo incontro preparativo avviene un colloquio con il medico che dovrà valutare la terapia più opportuna, durante il corso vengono poi fornite regole cognitivo comportamentali per smettere di fumare.

“Vengono spiegate tecniche definite di decondizionamento – dice Massimo Bigarelli, coordinatore del progetto anti fumo dell’Azienda Usl Modena – tra queste vi è la regola di incartare il pacchetto di sigarette e riporlo in un punto non visibile, in modo da scardinare l’automatismo legato alla sigaretta”.

I corsi durano 12 incontri di due ore ciascuno e vengono organizzati in ogni distretto sanitario. Marco Arzenton, 37 anni, ha frequentato il corso nel suo comune, Novi, nel 2019.

“Il 18 novembre del 2019, alle ore 17.41, ho fumato la mia ultima sigaretta, me lo ricordo perfettamente, certe date non te le dimentichi più – racconta Marco – fumavo da vent’anni, mi sono detto ‘è ora che ti dai degli obiettivi nella vita’. La motivazione più grande è stata che io e la mia compagna volevamo un figlio e la sigaretta non c’entrava più…”