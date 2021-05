ModenaToday spegne le candeline: 10 anni insieme

Il 12 maggio del 2011 sbarcava in Rete il nostro quotidiano. Una crescita costante nel panorama dell'informazione modenese, con oltre 95mila contenuti pubblicati in un decennio

Oggi è una giornata importante per ModenaToday, che festeggia i 10 anni di vita. Non la prima, ma tra le prime testate online nate sul nostro territorio, ModenaToday ha saputo crescere in modo costante nei numeri e consolidare il proprio ruolo su un territorio vasto e complesso come quello modenese.

Il nostro sito è diventato un punto di riferimento per molti cittadini, raggiungendo stabilmente nell'ultimo periodo la quota di 1,5 milioni di accessi mensili. Un successo in linea con quello del nostro gruppo editoriale, CityNews, che ha debuttato nel 2011 riuscendo a raggiungere nei mesi scorsi la vetta della classifica (Comscore) dei media più letti online. Un editore che da sole 4 testate locali di 11 anni fa, è arrivato a contare ad oggi ben 53 edizioni, impiegando in totale circa 250 giornalisti, tra dipendenti, collaboratori e freelance.

In 10 anni ModenaToday ha visto ruotare diversi giornalisti, cambiare nella grafica e nella struttura del sito, sempre al passo con le tante novità tecnologiche che modificano costantemente anche il mondo dell'informazione. Ma la filosofia che ci contraddistingue non è mai cambiata in questi due lustri, mettendo al centro del progetto le news di prossimità: prima la cronaca, la puntualità e la sintesi. Una chiara e netta distinzione tra fatti e opinioni, con una forte limitazione di queste ultime in favore di una cronaca che punti in primo luogo all'informazione intesa come pubblica utilità.

In questo viaggio, che ci auguriamo non finisca mai, speriamo di essere stati all'altezza delle aspettative dei nostri lettori, che una volta di più vogliamo ringraziare per l'attenzione che quotidianamente ci dedicano. Grazie di cuore e, se vorrete, buon prosieguo del viaggio insieme!

Chi siamo

ModenaToday può contare su una redazione giovane e affiatata, per quanto molto lontana dalle altre testate “storiche” del nostro territorio in termini di numeri e risorse disponibili. L'organico attuale prevede un solo giornalista dipendente a tempo pieno (chi vi scrive) e quattro collaboratrici, ciascuna delle quali si dedica ad un preciso settore (video, sport, eventi, social). ModenaToday non ha una sede fisica e ciascuno di noi lavora in un perenne smart working, prima ancora che questo termine diventasse di moda.