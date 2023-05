Rinforzi per la Questura di Modena, "Arrivano 12 agenti in più"

La Polizia di Stato dovrebbe beneficiare di un ulteriore aumento di organico entro la fine di giugno. Lo annuncia il sindacato Siulp: "Abbiamo da poco appreso, seppur informalmente, che anche per il prossimo futuro la provincia di Modena beneficerà di un incremento di personale in linea con quelli avuti nel 2022. Di fatto, non è ancora stato ufficialmente pubblicato il piano di potenziamento nazionale, ma poiché il SIULP non ha mai smesso di interessarsi e di monitorare attentamente la questione organici, sappiamo che al termine del 220° e del 221° corso di formazione per agenti, Modena riceverà un incremento di ben dodici unità".

Il sindacato di polizia ricorda che nel 2022 la nostra provincia ha beneficiato dell'arrivo complessivo di 37 unità di personale. "Le dodici unità in arrivo per la fine di giugno, a fronte di varie province che riceveranno incrementi da una o due unità, o magari da zero unità, sembrano confermare ciò che come SIULP sosteniamo da tempo, cioè che Modena è destinata ad essere elevata di fascia - dichiara il sindacato - Noi lo sosteniamo da anni e anni e siamo fermamente convinti che solo un’azione di sensibilizzazione continua, denunciando problemi e difficoltà che assillano una provincia importante come la nostra, possano portare al risultato che in tanti auspicano".

Il tema dell'elevazione di fascia è sempre in cima all'agenda della politica locale e talvolta dello scontro politico, anche a seguito delle elevazioni operate in altri territori nelle ultime settimane. Il centrosinistra ha ripetutamente attaccato l'attuale Governo, mentre il centrodestra (e anche il M5S) hanno garantito che la "promozione" arriverà prossimamente.

Il sindacato commenta: "Continueremo a seguire con molta attenzione il tema dell’elevazione di fascia della Questura di Modena, perché sappiamo bene che la costanza e la tenacia, caratteristiche tipiche del Siulp, sono sempre premianti. Per il momento festeggiamo con piacere la notizia del +12 per Modena, che si spinge ad andare avanti e a fare ancora meglio".