A Bruno Ghelfi l’area sportiva dedicata al calcio a Soliera

L’area sportiva di Limidi dedicata al calcio, in via Gambisa 600, verrà intitolata a Bruno Ghelfi. Scomparso nel febbraio 2022 a 88 anni, Ghelfi è stato una figura di riferimento per il mondo dello sport solierese, contribuendo in maniera fondamentale alla diffusione della pratica sportiva, in particolare a Limidi. Prima egli stesso giocatore di calcio, poi socio fondatore nel 1964 della Polisportiva Limidi – oggi Centro polivalente Limidi asd – della quale ricoprì la carica di presidente dal 1972 al 1996.

Ghelfi è stato anche consigliere comunale dal 1980 al 1985, con delega speciale allo Sport. L’intera vita di Ghelfi è stata improntata ai valori universali dello sport (gioco di squadra, rispetto dell’avversario, attenzione alle regole, impegno) cercando un proficuo rapporto con la pubblica amministrazione e le associazioni sportive cittadine, aderendo a progetti e attività di promozione dello sport giovanile.

L’area sportiva di Limidi comprende tre campi da calcio e i relativi servizi. La cerimonia di intitolazione si terrà nel 2024, in occasione del 60° anniversario del Centro polivalente di Limidi.