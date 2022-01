Via Morselli, abbattuti tre alberi a rischio di crollo

È già in corso in via Morselli l’intervento per rimuovere, a tutela della sicurezza dei cittadini, tre alberi situati a bordo strada che, a seguito di indagine di stabilità, sono risultati compromessi e presentano un rischio elevato di cedimento. La conclusione dei lavori è prevista per domani, mercoledì 12 gennaio.

L’intervento, coordinato dai tecnici del servizio Manutenzione urbana del Comune di Modena, è stato deciso in seguito ai risultati dell’indagine di stabilità eseguita nell’ambito del piano di controllo e valutazione del rischio del patrimonio arboreo attuato dal Comune.

Gli abbattimenti riguardano due robinie, alte tra i 12 e i 14 metri, e un giovane carpino alto circa 5 metri. Una delle robinie è inclinata e presenta una carie in approfondimento al fusto, dovuta a un’infezione, con il rischio concreto di ribaltamento; l’altra robinia, leggermente inclinata, presenta un’ampia necrosi al fusto e, quindi, non corrisponde più ai requisiti di sicurezza necessari per il luogo in cui è situata. Anche il carpino presenta necrosi, causate da un’infezione, su oltre la metà del fusto.

Le piante rimosse saranno ripiantumate.