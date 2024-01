Alloggi ERP. Conclusi i lavori di manutenzione su 48 appartamenti

Si sono conclusi i lavori e le assegnazioni entro i termini previsti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) nell’ambito del bando per l’attuazione del “Programma straordinario di recupero e assegnazione di alloggi ERP anno 2023”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Ad annunciarlo è ACER Modena, che commenta con soddisfazione: “Questo importante passo conferma il nostro impegno nell’offrire soluzioni concrete al problema abitativo e il ruolo di ACER come efficace strumento operativo per le Amministrazioni nel promuovere lo sviluppo e il benessere della nostra comunità”.

Con l’obiettivo di favorire l’accesso ad alloggi dignitosi a nuovi nuclei a basso reddito inclusi nelle graduatorie ERP, l’iniziativa della Regione Emilia-Romagna ha comportato un importante sforzo operativo dell’ente, ulteriormente complicato dalle incertezze economiche del mercato edilizio sia sotto il profilo tecnico, che della gestione delle assegnazioni, supportando l’importante lavoro dei singoli Uffici Casa.

“Ringraziamo le Amministrazioni coinvolte e il Tavolo territoriale per le politiche abitative della Provincia di Modena per la fiducia accordataci in occasione della seduta dello scorso 19 aprile, nella quale è stata approvata la nostra proposta di intervento, contestualmente all’importante sforzo economico dei Comuni per cofinanziare il bando regionale, una scelta che oggi possiamo definire premiante” fanno sapere da ACER Modena.

L’investimento complessivo per i 48 interventi distribuiti sui 21 Comuni della Provincia è pari a 1.920.000 euro, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna per 957.868,30 euro e per la restante quota con parte del residuo dei canoni gestionali dei Comuni.

“Il raggiungimento degli obiettivi – prosegue l’ente – nel rispetto dei tempi esigui previsti dal bando, alla luce della necessità di assegnare gli alloggi entro fine 2023, rappresenta un traguardo significativo e testimonia l’impegno delle autorità regionali e locali nel promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché la bontà di affidare alle ACER il compito istituzionale di trasformare i progetti in realtà tangibili. Il nostro ringraziamento va alle istituzioni e ai partner coinvolti per la collaborazione e il sostegno lungo tutto il percorso. L’entusiasmo e l’impegno di tutti coloro che hanno contribuito a questi progetti e l’affiatamento del personale di ACER sono stati essenziali per il successo degli stessi; ora guardiamo al futuro con rinnovato ottimismo, nella consapevolezza che i risultati raggiunti sono solo il punto di partenza per ulteriori iniziative e progressi che contribuiranno a rendere ACER Modena ancora più efficace e resiliente nel fronteggiare le prossime sfide”.