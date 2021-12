Pavullo, spresa dalle scuole “De Amicis” che emoziona e augura buone feste ai Carabinieri

Nella mattinata di ieri, i docenti e gli alunni della 5^ elementare dell’istituto scolastico “E. De Amicis” di Pavullo nel Frignano, in maniera spontanea, si sono recati presso la locale Compagnia Carabinieri per augurare buone feste ai militari quotidianamente impegnati per la sicurezza di quel territorio.

Il gesto, profondamente simbolico, ha riempito d’orgoglio ed emozionato i Carabinieri presenti in caserma.

I bambini hanno donato al Comandante della Stazione di Pavullo un calendario da loro stessi realizzato nel corso dell’anno scolastico, insieme alle insegnanti, ricevendo in dono quello storico dell’Arma dei Carabinieri.