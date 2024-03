Autobus, si attiva l’orario di vacanza scolastica. Nuove corse per i poli scolastici

aMo comunica che dal 28 marzo al 2 aprile sarà in vigore l’orario di vacanza scolastica per il servizio di trasporto pubblico extraurbano e per i servizi urbani di Modena e Sassuolo. Domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile sarà in vigore l’orario festivo per tutti i servizi urbani e per il servizio extraurbano.

Dal 3 aprile entreranno in vigore modifiche strutturali per le linee 639, 640, 643 e 670 tra Maranello/Fiorano e Sassuolo, pianificate da aMo in collaborazione con SETA, per semplificare i percorsi di collegamento agli istituti scolastici di Sassuolo e favorire una migliore distribuzione degli studenti tra i mezzi disponibili, sulle diverse direttrici, nella fascia oraria del mattino. Il riordino dell’assetto delle linee interessate è legato anche all’esito positivo della sperimentazione della nuova viabilità nell’area del Polo scolastico di Sassuolo e alla prospettiva di un aumento dell’utenza studentesca nell’area delle “Piscine” in conseguenza dello spostamento di numerose classi del Liceo Formiggini nel nuovo stabile di Piazza Falcone e Borsellino, dall’anno scolastico 24/25.

Dal 3 aprile verranno inoltre istituite una corsa Vignola - Serramazzoni per gli studenti in uscita alle 13 dagli Istituti di Vignola e una corsa per gli studenti di Zocca in uscita dalle scuole di Pavullo. Si tratta di collegamenti richiesti da tempo dagli utenti e dalle rispettive Amministrazioni comunali, istituiti anche grazie ai fondi aggiuntivi stanziati dalla Regione Emilia Romagna al bacino di Modena per i potenziamenti dei servizi scolastici in orari di punta.

Previste infine lievi modifiche di orario su diverse linee, per regolarizzare le corse e consentire le coincidenze programmate.

Per informazioni più dettagliate si invitano gli utenti a consultare il sito internet www.setaweb.it.

E’ possibile inoltre contattare Seta tramite telefono al numero 840 000 216, oppure via WhatsApp al numero 334 2194058: entrambi i servizi sono attivi dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 19:00.