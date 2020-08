Stradanove, concorso per un nuovo logo rivolto a giovani creativi

Dal megafono giallo, che oggi campeggia online su sfondo bianco, a una nuova proposta pensata dai giovani e per i giovani. Stradanove, il portale web dell'assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Modena dedicato espressamente ai ragazzi (www.stradanove.it), si appresta a cambiare il logo, lanciando un'apposita “call for ideas” per il restyling dell'immagine. Il bando, che prevede premi per complessivi 2.800 euro, è riservato proprio alla fascia d'età che costituisce il principale target di riferimento del sito, da 18 a 30 anni. I progetti devono essere inviati entro il 16 ottobre.

L'iniziativa segue il recente rinnovamento del portale, prevedendo a completamento della “vision” un elemento grafico che riassuma valori e obiettivi delle attività di comunicazione e informazione: questi i presupposti alla base del progetto “Un logo per SS9”, finalizzato anche a promuovere opportunità di partecipazione giovanile alla vita sociale e culturale del territorio. L'immagine scelta dovrà essere originale, sia nella creatività sia nell'unicità, e dovrà possedere riconoscibilità e versatilità di utilizzo in qualsiasi dimensione senza perdita di leggibilità ed efficacia comunicativa. Inoltre, la proposta dovrà soddisfare la necessità di utilizzo del file su diversi supporti di comunicazione: in primo luogo portale, social media, locandine, manifesti, audiovisivi e multimediali, merchandising e gadget.

La selezione pubblica è aperta anche a gruppi di persone e tra i requisiti richiesti compare l'iscrizione o un titolo di studio in un istituto superiore di secondo grado, un corso di laurea o una scuola di specializzazione in Design e arti, Grafica pubblicitaria o Comunicazione. Il vincitore riceverà anche un premio di 1.500 euro, mentre al secondo e al terzo classificato andranno rispettivamente 800 e 500 euro. Tutti i dettagli sono pubblicati online nella sezione “Bandi di gara e contratti” del sito del Comune (www.comune.modena.it/bandi- di-gara-e-contratti-profilo- di-committente/altri-bandi-e- avvisi).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stradanove è un progetto lanciato nel 1997 e da allora, rivolgendosi con netta prevalenza a un pubblico giovanile, propone contenuti che promuovano il protagonismo e la creatività. Tra le varie sezioni presenti, l'area sulla consulenza online affronta tematiche delicate come la sessualità, la sicurezza stradale, le nuove forme di tossicodipendenza, il bullismo, il gioco d'azzardo e la sicurezza in internet. I giovani interessati, in maniera anonima, possono inviare domande, richieste di approfondimento e, successivamente, ottenere una risposta dal gruppo di esperti del quale si avvale la redazione. Stradanove, infatti, collabora con tutti i servizi istituzionali per i giovani presenti sul territorio comunale e provinciale, grazie a un apposito coordinamento e con un grande numero di realtà associative, con le quali sono condivisibili obiettivi e metodologie.