Al via il bando per la pesa pubblica nel piazzale Guido Rossa

A fronte della volontà dell'Amministrazione Comunale di continuare a garantire la presenza di un servizio di pesa pubblica sul territorio comunale, il responsabile del Settore Servizi al Territorio del Comune di Campogalliano, in esecuzione della delibera di giunta n.35 del 25/03/22024 “concessione di un'area pubblica sita in piazzale Guido Rossa per l'installazione e la gestione di una pesa ad uso pubblico” e della determina dirigenziale n. 76 del 08/04/2024 rende noto che è indetta la procedura aperta per la concessione in oggetto.

Può partecipare qualunque persona fisica o giuridica in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei requisiti indicati nel bando di gara. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno martedì 03/05/2024.

Per consultare il bando integrale, visionare modelli e schemi di convenzione, o per approfondimenti e maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Comune.