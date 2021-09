Bomporto, arriva la biglietteria mobile di Seta

Torna la biglietteria mobile a Bomporto. Giovedì 9 settembre, in piazzale Donatori di Sangue, sarà attivo il servizio SETA per l'acquisto e la ricarica dell'abbonamento annuale per il trasporto pubblico. Dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17 sarà presente un incaricato di SETA per guidare gli utenti al rilascio dell'abbonamento.

Non cambiano le modalità rispetto allo scorso anno: chi è già abbonato deve presentare la "Mi muovo card", chi invece si deve ancora abbonare deve portare una fototessera recente, il codice fiscale, e un documento di identità (in caso di minori, il documento di un genitore).

Prima di acquistare l'abbonamento, è consigliabile verificare se è possibile richiedere (esclusivamente on line) l'abbonamento annuale gratuito, destinato agli studenti di Primarie e Secondarie di primo grado, e a quelli delle Secondarie di secondo grado con ISEE inferiore o uguale a 30mila euro.

Per attivare l'abbonamento annuale è necessario essere titolari della tessera "Mi Muovo Card", gratuita nel caso venga acquistato l'abbonamento annuale: i titolari possono ricaricarla online (tramite app SETA o il sito www.setaweb.it), tramite Bancomat (agli sportelli Unicredit e delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo) o biglietterie e casse automatiche SETA.