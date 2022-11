Bastiglia, 200 bambini delle primarie all'allenamento del Modena calcio

Oltre 200 bambini e bambine della scuola primaria “Giuseppe Mazzini” ieri mattina hanno assistito alla sessione d’allenamento del Modena Calcio, presso il centro sportivo “Alvaro Gasparini” di Bastiglia senza far mancare il loro sostegno. Tifosi d’eccezione per i gialloblù di mister Tesser, che hanno ripagato l’affetto con saluti alla tribuna e, a fine allenamento, autografi e foto ricordo.

Un rientro a scuola fuori dall’ordinario per i giovani studenti, accompagnati al campo dalle loro insegnanti e dalla Dirigente scolastica Olga Tamburini, che hanno seguito gli esercizi di capitan Pergreffi e compagni applaudendo e intonando cori senza un attimo di sosta.

Un evento a cui ha partecipato anche la Sindaca di Bastiglia Francesca Silvestri, accompagnata dall’Assessore Gianluca Tedesco e da Francesca Martinelli, presidente della Polivalente Forum, l’associazione che gestisce l’impianto.

Nell’occasione, la Sindaca Silvestri ha salutato i dirigenti gialloblù, l’Amministratore delegato Sport Matteo Rivetti, il Direttore generale Andrea Russo, il Direttore sportivo Davide Vaira e il Team manager Nazario Pignotti, ringraziandoli per l’iniziativa: “La scuola non è solo un luogo del sapere, ma anche un posto dove costruire i ricordi più belli – spiega Silvestri –. Per le bambine e i bambini della nostra primaria questa è una giornata speciale, un momento che ricorderanno a lungo, e per il quale voglio ringraziare l’Amministratore delegato Rivetti, il Direttore Russo, Mister Tesser e i giocatori per la disponibilità e la sensibilità che hanno dimostrato”.