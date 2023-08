Bici e monopattini elettrici, il Comune di Carpi stanzia incentivi per l'acquisto

La Giunta comunale di Carpiha stanziato anche quest’anno dei fondi per incentivare i privati cittadini ad acquistare bici elettriche (“velocipedi a pedalata assistita”) e monopattini elettrici (precisamente “a propulsione 100% elettrica”): si tratta di 39.500 euro a integrazione del bando ministeriale, che non prevede queste due categorie di mezzi.

Il contributo massimo ottenibile è il 60% del prezzo d’acquisto, fino a un tetto di 150 euro per i monopattini e fino a un tetto di 500 euro per le biciclette.

L’unico requisito è essere residente nel Comune di Carpi e aver acquistato il mezzo da rivenditore autorizzato nel periodo che va dall’1 novembre 2022 al 30 ottobre 2023. Il nuovo stanziamento serve anche a soddisfare (in automatico, senza rifare la domanda), i richiedenti del 2022 per bici e monopattini, che non avevano ottenuto il contributo causa esaurimento dei fondi.

Sottolinea Riccardo Righi, Assessore all’Ambiente: "Visto il costante successo dei precedenti bandi, andati sempre esauriti, abbiamo confermato anche quest’anno il provvedimento come atto concreto a favore di una mobilità sostenibile e rispettosa dell’ambiente, apprezzata e praticata da sempre più concittadini".

Il bando con le informazioni dettagliate sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito dell'Amministrazione Comunale: la domanda si fa solo on-line, e i contributi saranno erogati in base all’ordine di presentazione, fino a esaurimento fondi.