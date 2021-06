“Welcome to Modena”, i pernottamenti valgono fino a 100 euro di buoni spesa

E’ “Welcome to Modena” l’iniziativa sostenuta dalla Camera di Commercio di Modena e realizzata con la collaborazione di APT Servizi Emilia Romagna e Modenatur quale partner tecnico. Il funzionamento dell'offerta è semplice: il turista dovrà prenotare almeno 2 pernottamenti su welcometomodena.it scegliendo tra più di 60 strutture ricettive del territorio modenese, dalla pianura all'Appennino. Al suo arrivo nell’albergo/agriturismo prescelto, riceverà in omaggio i voucher di un valore calcolato sul costo del suo soggiorno, prendendo come riferimento la tariffa di pernottamento e colazione.

Se pernotterà 2 notti tra venerdì e domenica il turista riceverà voucher per un valore pari al 40% del costo del soggiorno. Se pernotterà invece durante la settimana, tra il lunedì e il giovedì, il valore totale dei voucher corrisponderà al 30% della spesa per camera e colazione. L'importo massimo di voucher erogabile per ogni soggiorno è € 100 per ogni camera prenotata, ad esempio: spendendo € 200 per un soggiorno di due notti, venerdì e sabato, in una camera con servizio di pernottamento e colazione, si riceveranno voucher per un valore di € 80 da spendere sul territorio

Ben 160 le realtà coinvolte per la spesa: ristoranti e agriturismi; bar ed enoteche per un aperitivo e degustazioni dei prodotti del territorio; negozi e artigiani nei centri storici di Modena e delle altre località della provincia; musei; servizi di trasporto, tour operator e agenzie. Non possono poi mancare le aziende agricole, pronte ad aprire le loro porte per far conoscere ai turisti come nascono l'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, il Parmigiano Reggiano, il Prosciutto di Modena e naturalmente il Lambrusco. Tra i servizi offerti anche opportunità di relax, alle Terme della Salvarola, così come corsi di cucina, laboratori, trekking e tante coinvolgenti attività. Con questa iniziativa si mira ad incentivare la scoperta della ricca offerta del territorio modenese da parte dei turisti italiani e stranieri, un’offerta che spazia dalla Motor Valley ai monumenti Unesco, dalle eccellenze enogastronomiche al paesaggio naturale, da scoprire a piedi o in sella ad una bici. L’offerta sarà valida anche in occasione dei grandi eventi del territorio come, ad esempio, il Motor Valley Fest (1 al 4 luglio) 3 il Festival Filosofia (17-19 settembre).