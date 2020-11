Carpi, la linea blu di “Arianna” cambia percorso e fermate

La settimana prossima, compatibilmente con le condizioni meteo e salvo imprevisti, inizieranno i lavori per la parziale trasformazione di via Nicolò Biondo in senso unico di marcia: il cantiere per la nuova segnaletica dovrebbe cominciare martedì 24, in ogni caso il servizio di bus urbano “Arianna” sarà modificato già da lunedì 23.

In particolare, poiché il senso unico sarà introdotto nel tratto fra gli incroci con le vie Cabassi/Dallai e Volturno/Cavour, in direzione Sud (stadio), la “linea blu” vedrà cambiati il percorso e alcune fermate come segue:

provenendo da Sud (Capolinea Gorizia) all’incrocio Biondo-Volturno il bus svolterà a sinistra in via Volturno poi a destra in viale Carducci, dove sarà creata la nuova fermata “Carducci” in sostituzione di quella denominata “Biondo 1”;

il bus proseguirà fino a svoltare a desta in via Aldrovandi, attraversare via Biondo e percorrere via Gramsci fino a via Alghisi, dove riprenderà il consueto percorso; in via Gramsci sarà istituita la nuova fermata “Gramsci” in sostituzione di quelle chiamate “Biondo 2” e “IV Novembre”;

sarà accorciato il percorso, sempre con capolinea “Gorizia” davanti alle scuole “Rodari” ma senza più percorrere via Belluno, e conseguente soppressione della fermata “Cuneo 1”.

L'introduzione del senso unico in via Biondo, in direzione opposta a quello del parallelo viale Carducci, consentirà di crearvi oltre cento parcheggi a servizio del Centro storico, e di ridurre l'attuale utilizzo dell'arteria come asse di attraversamento. Qui è possibile scaricare la mappa del nuovo percorso.