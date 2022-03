Castelvetro candidata a “I Borghi più belli d’Italia”

È stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale la proposta di candidatura di Castelvetro a “I Borghi più belli d’Italia”, con la condivisione dello Statuto e la Carta di qualità dell’associazione.

Attualmente nessun Comune della provincia di Modena fa parte di questo esclusivo club nato nel 2001 su impulso della Consulta del Turismo dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

Giorgia Mezzacqui, vicesindaco e assessore a cultura e turismo, animatrice della proposta, non nasconde la sua soddisfazione: «Il voto unanime del Consiglio comunale rappresenta un segnale importante a favore di un’iniziativa che vuole portare nuove opportunità di sviluppo turistico, economico e sociale per l’intero territorio. La candidatura rappresenta l’ennesimo passaggio di un percorso avviato da tempo, nel quale crediamo fermamente. Siamo convinti che il nostro centro storico abbia tutte le carte in regola per raggiungere questo importante obiettivo, un riconoscimento che darebbe prestigio e visibilità a Castelvetro. Colgo l’occasione per ringraziare tutto il Consiglio comunale, gli uffici e tutti coloro che da anni hanno capito che Castelvetro poteva esprimere valore e importanza dal punto di vista turistico».

L’Associazione de “I Borghi più belli d’Italia” nasce dall’esigenza di valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani che sono, per la gran parte, emarginati dai flussi dei visitatori e dei turisti. Sono infatti centinaia i piccoli “borghi d’Italia” che rischiano lo spopolamento ed il conseguente degrado a causa di una situazione di marginalità rispetto agli interessi economici che gravitano intorno al movimento turistico e commerciale.