Torna la cena di beneficenza DeSidera per finanziare la ricerca

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con DeSidera, la cena di beneficenza stellata, ideata e organizzata dal Dott. Mirko Ferrara in collaborazione con l’associazione “Il Giorno Dopo ODV” e Fondazione Mediolanum come Charity Partner.

Il consolidato format dell'evento del 2024 presenta interessanti novità, a partire dalla selezione degli Chef responsabili della creazione del menù e della preparazione dei piatti. Si tratta dei rinomati fratelli "Chicco e Bobo" Cerea del prestigioso ristorante "Da Vittorio" a Bergamo, noti per la loro cucina che unisce tradizione e innovazione.

Gli ospiti avranno l'opportunità di gustare le prelibatezze culinarie dei fratelli Cerea, caratterizzate dalla perfetta armonia dei sapori e dalla valorizzazione di materie prime di altissima qualità provenienti dalle migliori regioni produttrici. La location dell'evento è altrettanto innovativa: la cena, prevista per il 10 aprile, si terrà presso "Ruote da Sogno" a Reggio Emilia, partner dell'evento, offrendo un ambiente suggestivo e all'avanguardia che garantirà un'esperienza multisensoriale immersiva e unica nel suo genere. L'evento è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare e godrà del supporto del Club Uomini Gentili.

Lo scopo benefico

Il DeSidera Charity Dinner è un evento annuale di beneficenza nato dalla promessa fatta da Mirko Ferrara al padre Edmondo, affetto da un tumore allo stomaco, ormai 4 anni fa. Mirko trasforma il dolore in azione, dedicandosi attivamente alla ricerca contro questa forma aggressiva di carcinoma e garantendo speranza di vita a chi ne è colpito. L'impegno di Mirko, in memoria del padre, si traduce nella costante ricerca di nuovi partner e sostenitori per raccogliere fondi da devolvere al CORE - Centro Oncologico ed Ematologico di Reggio Emilia, a sostegno del progetto di ricerca del Dott. Carmine Pinto per terapie più efficaci contro il mesotelioma pleurico.