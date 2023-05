Aziende e scuola, a Carpi un corso sulla sicurezza informatica

Ieri a Carpi, nella sede dell’Istituto Tecnico Da Vinci, Giacomo Ferraresi Direttore Generale e Federica Frignani Responsabile HR di Centrum, azienda con 30 anni di esperienza nel settore della sicurezza civile e aziendale, assieme a Cristian Bonora Ceo di Cygenius, business unit di Inoba che si occupa esclusivamente di Cyber security, hanno incontrato gli studenti del dipartimento di automazione elettronica delle classi quarte, che recentemente hanno terminato il corso sulla Awareness promosso dalle due realtà.

Centrum ha iniziato una partnership con Cygenius, finalizzata a promuovere tra gli studenti, oltre che nelle aziende, la cultura della sicurezza informatica e chi più dei ragazzi che frequentano l’istituto tecnico, è in grado di comprendere e sfruttare informazioni così importanti.

“A livello statistico - spiega Cristian Bonora - il 90-95% degli attacchi informatici avviene attraverso l’essere umano: vengono spesso commesse troppe leggerezze e sottovalutati alcuni concetti fondamentali, ad esempio l’utilizzo della stessa password per tutti i sistemi. L’obiettivo principale dei nostri corsi e degli incontri è definire delle best pratice, fruibili da utilizzatori di qualsiasi età, perché i comportamenti errati sono un problema che riguarda tutti, sia i giovani che i lavoratori nelle aziende.

“Il bisogno di sicurezza si è evoluto – spiega il Dott. Giacomo Ferraresi – ed assume fondamentale importanza la protezione dei dati. Troppo spesso comportamenti errati hanno effetti estremamente gravi per le aziende: anche per questo abbiamo scelto di puntare sui giovani creando e promuovendo una cultura della sicurezza. Abbiamo scelto di essere a fianco dell’Istituto Tecnico Da Vinci di Carpi, perché crediamo nell’importanza della formazione continua e nella valorizzazione delle eccellenze del territorio, oltre che del valore sociale delle aziende. Partecipiamo da anni al progetto di alternanza scuola-lavoro ospitando studenti durante l’anno scolastico e quest’anno con Centrum Academy consegneremo due borse di studio a due studenti meritevoli il prossimo 14 giugno, in occasione del nostro trentennale.

Ma i ragazzi cosa ne pensano? “Secondo me - spiega Filippo Feloni - è stato utile per il lavoro che faremo nella vita. È importante conoscere i comportamenti informatici corretti per non rischiare. Il corso è sviluppato bene, con slides semplici e video intuitivi.”

Soddisfazione anche da parte dei professori che hanno appoggiato il progetto. “Grazie al dottor Ferraresi questa collaborazione è solo all’inizio – riferisce il prof. Sandro Gualdi - e noi siamo molto contenti di poter collaborare con questa azienda così presente sul territorio. “La reazione degli studenti è stata molto positiva – riferisce il prof. Marco Vidoni che insegna tecnologia e progettazione di sistemi elettrici e elettronici. – I ragazzi hanno sicuramente tratto beneficio da questo corso, sono argomenti importanti anche in vista di un futuro lavorativo. Per il prossimo anno scolastico ci auguriamo ulteriori approfondimenti di questi argomenti che interessano tutti nella quotidianità, di vita e di lavoro.