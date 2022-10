Chiude la Coop Canaletto, all'RNord arriverà una nuova insegna

Sei anni fa era stato completamente riqualificato, nel più ampio progetto di recupero del complesso RNord. Oggi è invece pronto a chiudere i battenti. Il negozio di Coop Alleanza 3.0 in via Canaletto interromperò infatti il proprio servizio al pubblico sabato 15 ottobre, come confermato oggi dalla cooperativa Si tratta di un addio pesante per lo storico marchio della grande distribuzione organizzata, che nei decenni ha condiviso le sorti del complesso problematico in cui è inserito, il condominio RNord, per l'appunto, all'interno del quale aveva aperto anche un bar (già chiuso) e una parafarmacia.

Coop Alleanza 3.0 non è entrata nel merito della decisione, che rientra comunque nel Piano Strategico 2022-2024 sull’area di Modena, il cui obiettivo è la ridefinizione della rete di vendita.

"In quest’ottica, il territorio di Modena, storicamente vicino alla cooperazione e ai suoi valori, ha un ruolo centrale e nell’arco del piano conoscerà un nuovo sviluppo grazie a importanti investimenti. Il piano prevede nuove aperture e l’implementazione del servizio di consegna della spesa a domicilio attraverso il servizio di Easycoop, che è stato esteso a tutta la città".

Il complesso di via Canaletto, tuttavia, non resterà sguarnito. La chiusura da parte di Coop sarò infatti seguita dalla riapertura di una nuova insegna. "In coerenza con il piano, e valutata la necessità di mantenere la qualificazione dell’area - spiega la cooperativa - non ci sarà uno svuotamento del servizio ma si è deciso di affidare il negozio di Canaletto - tramite affitto di ramo d’azienda - a un soggetto terzo, che nel giro di poche settimane aprirà con la propria insegna continuando a garantire il servizio agli abitanti della zona".

Inoltre la Cooperativa garantisce la ricollocazione di tutti i lavoratori del punto vendita di via Canaletto presso altre strutture nell’area.

Ricordiamo che l'area di via Canaletto accanto all'Rnord è oggetto di un futuro ulteriore insediamento commerciale. Nei prossimi anni aprirà infatti un supermercato a marchio Esselunga, un punto vendita medio-grande con una superficie massima di 2.500 metri quadri. Anche su questo fronte, tuttavia, i lavori sono in ritardo, dopo anni di impasse dovuti alla disputa legale proprio con Coop per i terreni dell'ex Consorzio Agrario.