Via Medicine, chiuso per 5 notti il sottopasso dell'autostrada

Da lunedì 20 a sabato 25 febbraio strada Medicine in corrispondenza del sottopasso autostradale sarà chiusa al traffico in orario notturno, dalle 20.30 alle 6.30. Il provvedimento è reso necessario per consentire ad Autostrade di effettuare attività di indagini strutturali relative al sottopasso stesso

Il percorso alternativo individuato per la fascia oraria di chiusura, in buona parte nel territorio del comune di Spilamberto, prevede il transito in strada Vignolese, via Foschiero, via San Vito e strada Medicine.