Conad Nord Ovest al fianco delle donne: devoluti 5mila euro a sostegno dell’Associazione Viva Vittoria

Ieri mattina Conad Nord Ovest ha consegnato il simbolico assegno di 5.000 euro a Viva Vittoria Modena OdV, l’Associazione di volontariato che realizza grandi opere relazionali condivise per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza di genere.

La donazione, risultato della raccolta fondi promossa da Conad Nord Ovest dal 18 febbraio al 5 marzo presso i punti vendita Conad di Modena aderenti, si inserisce all’interno di un più ampio progetto sostenuto al fianco di Fondazione Conad ETS e Viva Vittoria OdV per l’installazione di una grande opera collettiva composta da coperte solidali, realizzate a maglia o all’uncinetto e cucite con un filo rosso, per dire NO alla violenza sulle donne. L’iniziativa è stata già realizzata nelle province di Grosseto, lo scorso novembre, e Modena dove, lo scorso 12 marzo sono state installate circa 4.000 coperte in Piazza grande, e coinvolgerà prossimamente anche la città di Firenze.

“Siamo orgogliosi di confermare la nostra vicinanza a Viva Vittoria OdV con questo contributo che auspichiamo possa sostenere concretamente tutte quelle donne vittime di violenza che ogni giorno combattono per la propria libertà. – ha dichiarato Michel Orlandi, Direttore Rapporti Soci Emilia di Conad Nord Ovest – La nostra Cooperativa riserva sempre particolare attenzione al benessere della Comunità ed alla crescita dei territori in cui opera, attraverso la promozione di progetti e iniziative che si pongono l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica. A guidarci è la voglia di creare insieme un valore aggiunto e condiviso per le persone, sostenendo in particolar modo i più fragili ed educando gli adulti di domani affinché adottino comportamenti più consapevoli e responsabili.”

Un impegno, che si aggiunge ad altri progetti promossi dalla Cooperativa. Nel 2021, infatti, il gruppo ha lanciato il progetto “Panchine Rosse” che ha raggiunto ad oggi lo straordinario traguardo di 350 panchine installate nei territori di competenza. La panchina rossa oggi è un simbolo universalmente riconosciuto e associato al tema della violenza di genere, in segno di sensibilizzazione e sostegno tangibile contro un fenomeno ancora troppo radicato nella nostra società.

Nel 2022, inoltre, dal 25 al 27 novembre, la Cooperativa ha promosso un’importante campagna di raccolta fondi a favore dell’Associazione Nazionale “D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza,” devolvendo, grazie anche alla fedeltà dei clienti con il catalogo MIPremio, la cifra complessiva di 135.820€ , per aiutare le Associazioni territoriali impegnate nella lotta alla violenza sulle donne. La campagna ha coinvolto i punti vendita della rete Conad Nord Ovest di Toscana, Emilia (prov. Bologna, Modena, Ferrara, Imola), Lombardia (prov. Mantova), Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, Lazio (comune di Civitavecchia) e Sardegna.