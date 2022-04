Covid: in provincia 756 nuovi positivi, due i decessi

In provincia di Modena, su 756 nuovi positivi, 145 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 1 è stato individuato tramite test per le categorie più a rischio; per 610 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I sintomatici sono 145, gli asintomatici sono 611.

Ecco come sono distribuiti sul territorio: Bastiglia 4, Bomporto 10, Campogalliano 12, Camposanto 3, Carpi 68, Castelfranco E. 35, Castelnuovo R. 12, Castelvetro 17, Cavezzo 6, Concordia 6, Finale Emilia 20, Fiorano M. 16, Fiumalbo 1, Formigine 33 ,Frassinoro 7, Guiglia 2, Lama Mocogno 2, Maranello 16, Marano 5, Medolla 8, Mirandola 28, Modena 198, Montefiorino 6, Montese 1 ,Nonantola 16, Novi 9 ,Palagano 7, Pavullo 12, Pievepelago 5, Polinago 2 ,Prignano 14, Ravarino 3, San Cesario S/P 7, San Felice S/P 9, San Possidonio 5, San Prospero 9, Sassuolo 40, Savignano S/P 9 ,Serramazzoni 5, Soliera 14, Spilamberto 17, Vignola 24 ,Zocca 4, Fuori provincia 29

Purtroppo nel bollettino regionale sono registrati 2 decessi: Donna, 87 anni, Modena Uomo, 85 anni, Formigine

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.646.586 dosi di vaccino, di cui 597.831 prime dosi, 567.540 seconde dosi e 479.073 dosi aggiuntive (addizionali e booster).