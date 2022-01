Contagi in provincia. Oggi 1411 nuovi positivi, nessun decesso

In provincia di Modena, su 1411 nuovi positivi, 85 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; per 1326 è ancora in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 85, gli asintomatici sono 1326.

1394 si trovano in isolamento domiciliare, 1 nuovo ricoverato in Terapia intensiva o subintensiva e 16 ricoverati in altri reparti.

Ecco come sono distribuiti sul territorio: Bastiglia 3 ,Bomporto 16 ,Campogalliano 28 ,Camposanto 6, Carpi 132, Castelfranco E. 73, Castelnuovo R. 20, Castelvetro 13, Cavezzo 16 ,Concordia 20, Fanano 9 ,Finale Emilia 34, Fiorano M. 36, Formigine 72, Frassinoro 1, Guiglia 2, Lama Mocogno 5, Maranello 27 ,Marano 7, Medolla 25, Mirandola 42, Modena 295, Montecreto 1,Montese 5, Nonantola 38, Novi 17 ,Palagano 6, Pavullo 35 ,Pievepelago 3 ,Prignano 2 ,Polinago 9, Ravarino 13, San Cesario S/P 7 ,San Felice S/P 17, San Possidonio 9, San Prospero 19, Sassuolo 81, Savignano S/P 10 ,Serramazzoni 32, Sestola 7 ,Soliera 43, Spilamberto 26, Vignola 42, Zocca 4 ,Fuori provincia 103.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.392.631 dosi di vaccino, di cui 579.547 prime dosi, 539.307 seconde dosi e 273.777 dosi aggiuntive (addizionali e booster).