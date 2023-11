Bando Personae della Fondazione, 4,5 milioni per la coesione sociale

È online l’elenco dei vincitori dell’edizione 2023 del Bando Personae, l’iniziativa attraverso la quale Fondazione di Modena sostiene il sistema dei servizi locali nell’ambito delle proprie sfide strategiche “Welfare Inclusivo”, “Comunità Educante”, “Abitare Sociale” e “Lavoro Dignitoso”.

A conclusione dell’articolato processo di valutazione sono state 41 le proposte selezionate: 21 provenienti da enti locali territoriali, le altre dal mondo del terzo settore, Azienda Usl e realtà parrocchiali. L’ammontare complessivo assegnato sfiora i 4,5 milioni di euro messi complessivamente a disposizione dalla Fondazione con il bando.

“Attraverso il bando Personae - sottolinea il Presidente di Fondazione di Modena Matteo Tiezzi - sosteniamo e rafforziamo la rete del welfare locale, premiando progettualità efficaci, in grado di incidere in modo concreto e positivo sulla vita delle persone. Supportiamo fattivamente anche la crescita della capacità progettuale dei proponenti, che si risolve in un beneficio per la comunità e per le organizzazioni stesse”.

Diversificati, sempre nell’ambito della coesione sociale, i temi proposti dai progetti selezionati: dal sostegno alle comunità educanti alle sfide relative all’inclusione, dalla povertà all’autonomia abitativa, dal lavoro alla genitorialità fino alla salute mentale e alla scuola. Tra i progetti sostenuti, diversi relativi all’accesso allo sport e alla disabilità.

Il processo di valutazione del bando si è svolto in due fasi, dando l’opportunità ai proponenti finalisti di seguire un percorso di accompagnamento finalizzato a un’ottimizzazione delle realtà progettuali. Il tracciato formativo è stato ideato anche con l'obiettivo di potenziare le competenze delle organizzazioni su aspetti cruciali quali il monitoraggio e la valutazione dell'impatto, la gestione efficiente delle risorse, la sostenibilità economica, nonché il ruolo fondamentale delle reti e il valore intrinseco delle collaborazioni. L’elenco integrale dei progetti selezionati è pubblicato sul sito di Fondazione di Modena.