Contagi in provincia. 56 casi nuovi casi tutti in isolamento domiciliare

In provincia di Modena, su 56 nuovi positivi, 31 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 20 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 sono stati individuati con il test per categoria; 1 caso attraverso il test pre-ricovero; per 2 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I sintomatici sono 31, gli asintomatici sono 25. Tutti i 56 nuovi casi si trovano in isolamento domiciliare.

Ecco come sono distribuiti i nuovi casi: Bomporto 2, Camposanto 1, Carpi 7, Castelfranco E. 2, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 1, Concordia 1, Fiorano M. 2, Guiglia 1, Maranello 1, Modena 18, Montecreto 1, Nonantola 2, Novi 1, Pavullo 2, San Cesario S/P 1, Sassuolo 2, Savignano S/P 1, Spilamberto 2, Vignola 4, Zocca 1, Fuori provincia 2.

Si registra, purtroppo, un decesso inserito nel bollettino regionale. SI tratta di una donna di 92 anni di Modena

Si aggiungono 88 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 68372

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.008.013 dosi, di cui 525.570 prime dosi e 482.347 seconde dosi.