Covid: 19 contagi in provincia, un decesso a Mirandola

In provincia di Modena, su 19 nuovi positivi, 10 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 5 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 2 attraverso test per le categorie a rischio, 1 tramite test pre ricovero, per un caso è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I sintomatici sono 10, gli asintomatici 9..

Ecco come sono distribuiti sul territorio i casi: Maranello 6, Marano 1,Modena 5, Sassuolo 1 ,Savignano S/P 1, Spilamberto 3, Vignola 2.

Si registra purtroppo un decesso inserito nel bollettino regionale, un uomo di 77 anni di Mirandola.

Si aggiungono 15 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 57.962.

A ieri sono state somministrate complessivamente 561.271 dosi di vaccino, di cui 355.134 prime dosi e 206.137 seconde dosi.