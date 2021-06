Covid. 7 nuovi casi in provincia. Nessun decesso

In provincia di Modena, su 7 nuovi positivi, 5 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi

In provincia di Modena, su 7 nuovi positivi, 5 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 1 è stato individuato in quanto contatto di casi già noti; 1 tramite test pre-ricovero. I sintomatici sono 5, gli asintomatici 2.

Ecco come sono distribuiti i casi: Bomporto 1, Castelnuovo R. 1, Marano 2, Modena 2, Vignola 1.

Si aggiungono 16 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 63690

A ieri sono state somministrate complessivamente 577.737 dosi di vaccino, di cui 362.418 prime dosi e 215.319 seconde dosi.