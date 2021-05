Contagi. Modena prima in Regione con 94 nuovi casi, in calo le terapie intensive

La provincia di Modena è ancora prima in Regione per numero di contagi. Oggi sono 94 nuovi positivi, 59 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 34 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; per 1 caso è ancora in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 59, gli asintomatici 35.

Ecco come sono distribuiti i casi sul territorio: Bomporto 4, Carpi 10, Castelfranco E. 2 , Castelnuovo R. 1, Finale Emilia 1, Formigine 2, Guiglia 1, Maranello 1, Medolla 5, Modena 39, Montecreto 1, Nonantola 5, Novi 3, Pavullo 1, Ravarino 1, Sassuolo 9, Savignano S/P 1, Soliera 1, Vignola 3 , Zocca 1, Fuori provincia 2.

Si registra 1 decesso inserito nel bollettino regionale: si tratta di un uomo di 77 anni di Fiorano. Sono 1.750 i decessi totali in provincia.

Dei nuovi casi odierni 91 sono in isolamento domiciliare mentre 3 ricoverati in altri reparti. I pazienti ricoverati in terapia intensiva scendono invece a 26 (-2 rispetto a ieri).

Si aggiungono 45 nuovi guariti e ad oggi i guariti complessivi sono 58929.

A ieri sono state somministrate complessivamente 297876 dosi di vaccino, di cui 192370 prime dosi e 105506 seconde dosi.