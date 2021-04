Covid a Modena: contagi stabili e immunizzati oltre 77 mila, oggi due decessi

Contagi stabili in provincia di Modena, oggi nessun nuovo ricovero in Terapia Intensiva

In provincia di Modena in data odierna sono 161 i nuovi positivi, 102 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 52 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 2 al test pre-ricovero; per 3 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 102, gli asintomatici 59.

Dei 161 casi 159 sono in isolamento domiciliare e 2 ricoverati in altri reparti.

Ecco come sono distribuiti i contagi sul territorio provinciale: Bomporto 7, Carpi 7, Castelfranco E. 7, Castelnuovo R. 2 ,Castelvetro 2, Cavezzo 1, Concordia 6, Finale Emilia 1, Fiorano M. 5, Formigine 8, Maranello 7, Medolla 1, Mirandola 4, Modena 61, Montefiorino 1, Montese 3, Nonantola 2, Pavullo 3, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 2, San Prospero 1, Sassuolo 13, Savignano S/P 2, Spilamberto 5, Vignola 5, Fuori provincia 4.

Si registrano purtroppo 2 decessi inseriti nel bollettino regionale: Una Donna di 69 anni di Carpi e un Uomo 61enne di Modena. L evittime totali salgono così a 1.718 in oltre un anno di pandemia.

Costanti anche le guarigioni; oggi i aggiungono 97 nuovi guariti, per un totale di 56.567.

A ieri sono state somministrate complessivamente 237.305 dosi di vaccino, di cui 159.636 prime dosi e 77.669 seconde dosi.