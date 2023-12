Da covo di degrado a possibile sede della Guardia di Finanza, demolizione in zona Braida

Il primo passo verso la demolizione e successiva riqualificazione dell’immobile di via Circonvallazione 189, per anni simbolo del degrado in zona Braida. Lo ha adottato ieri la Giunta del Comune di Sassuolo, con delibera ad oggetto “Approvazione in linea tecnica dello studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione degli interventi di riqualificazione del comparto “Circonvallazione est ex 189”.

“ La demolizione di quel monumento al degrado, sgomberato ormai quindici anni fa e abbandonato – afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – rappresentava uno dei punti del nostro programma elettorale che, dopo tanto lavoro e tanta insistenza, finalmente poniamo le basi per realizzare. A differenza delle amministrazioni che ci hanno preceduto, noi alle chiacchiere preferiamo i fatti: presto uno degli immobili simbolo del degrado posto proprio all’accesso del centro cittadino, verrà demolito e sostituito da immobili di pregio”.

L’Amministrazione Comunale – si legge nella delibera - ha partecipato, nel 2021, ad un Bando promosso dalla Regione Emilia-Romagna (Bando RU21), a sostegno di processi di rigenerazione urbana e sociale attraverso il recupero ed il riuso del patrimonio pubblico dei Comuni sotto i sessantamila abitanti e il rafforzamento delle infrastrutture sociali; con il Bando, la Regione Emilia-Romagna intendeva promuovere l’attivazione di processi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale, in particolare mediante il sostegno finanziario di interventi volti al recupero ed al riuso di immobili di proprietà pubblica o da destinare a uso pubblico, attraverso la loro riattivazione funzionale ed il loro recupero architettonico, al fine di generare effetti positivi e diffusi di qualificazione dell’ambiente urbano, di coinvolgimento attivo delle comunità locali e di rafforzamento della coesione sociale, nonché di miglioramento delle prestazioni energetico-ambientali del contesto interessato dall’intervento.

Il Bando, alla linea B, prevedeva espressamente contributi destinati al recupero integrale di un immobile e del suo contesto nell’ambito di progetti di rigenerazione urbana consolidati e di più ampio respiro, che prevedano l’inserimento di nuove funzioni, con l’erogazione di un contributo massimo pari a 700.000 euro; a fronte della dotazione del Bando pari a 27.000.000 di € e delle proposte pervenute alla Regione, il progetto presentato dall’Amministrazione Comunale non è rientrato tra quelli approvati, almeno in un primo momento.

L’Amministrazione Comunale, in considerazione dell’esito non positivo della procedura di cui al “Bando RU21”, ha comunque ritenuto opportuno non abbandonare l’obiettivo di riqualificazione urbanistica dell’area, continuando a verificare la percorribilità di altre ipotesi di intervento, anche attraverso il coinvolgimento di altri Enti pubblici e/o soggetti e privati. Tale attività istruttoria ha portato il Settore Ambiente e Territorio del Comune ad interloquire, in particolare, con il Corpo della Guardia di Finanza che ha mostrato un concreto e fattivo interessamento ad insediare la nuova sede della Compagnia di Sassuolo, nell’area evidenziata in oggetto.