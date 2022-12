Stop alle misure straordinarie antismog, ma resta la domenica ecologica

Da sabato 3 dicembre terminano in tutta la regione le misure emergenziali previste dalla manovra antismog della Regione Emilia Romagna e attivate da Arpae. Le misure vengono revocate sulla base delle previsioni della qualità dell’aria elaborate da Arpae che, a partire da domani, prevedono il ritorno dei valori di PM10 sotto il limite giornaliero nella provincia di Modena e nel resto della regione.

Il bollettino emesso oggi da Arpae – Emilia Romagna indica pertanto, da domani, bollino verde, ovvero nessuna misura emergenziale e il ritorno alla manovra ordinaria in base alla quale nella giornata di sabato 3 dicembre tutte le auto possono circolare senza alcuna restrizione.

Il blocco della circolazione dei veicoli più inquinanti, esteso ai diesel Euro 4, si applica nuovamente nella domenica ecologica del 4 dicembre.

Le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, nell’ambito della manovra ordinaria, si applicano nuovamente da lunedì 5 dicembre, quando potranno circolare i veicoli diesel Euro 4 nell’area compresa all’interno delle tangenziali dalle 8.30 alle 18.30, mentre rimane in vigore il divieto da lunedì al venerdì per i veicoli a benzina fino a Euro 2; i diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3; i ciclomotori e motoveicoli fino a Euro 1.

Rimane in vigore il divieto di utilizzare biomasse per il riscaldamento domestico, nelle unità immobiliari dotate di sistema multi combustibile, sia nei generatori con potenza nominale fino a 500 kW con certificazione ambientale inferiore a 3 stelle sia nei focolari aperti o che possono funzionare aperti. È vietato anche bruciare sterpaglie, residui di potatura, simili e scarti vegetali di origine agricola in tutto il territorio comunale.

Le informazioni sulla manovra, la mappa della zona interessata e tutte le deroghe previste sono disponibili sulla pagina dedicata del sito del Comune di Modena (www.comune.modena.it/ argomenti/liberiamolaria). Per informazioni è anche possibile recarsi all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) di piazza Grande 17, tel. 059 20312; piazzagrande@comune.modena.it.