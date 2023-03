Festa dei Ciliegi in fiore di Vignola all’ex mercato: le modifiche alla viabilità

Si avvicina l’avvio della 52esima edizione della Festa dei ciliegi in fiore, come sempre organizzata dal Centro Studi Vignola. A partire da lunedì 27 marzo e fino a mercoledì 12 aprile, i box e l’area di parcheggio all’interno dell’ex mercato ortofrutticolo di Viale Mazzini vengono consegnati all’associazione per adibirli a zone espositive. Per questa ragione, è stato istituito il divieto di transito e di sosta all’interno dell’ex mercato a partire dalle ore 22.00 di domenica 26 marzo fino alla mezzanotte di mercoledì 12 aprile.

Come ogni anno, anche la collocazione dei banchi del mercato ambulante, visto che è chiuso l’ex mercato, subirà variazioni nelle giornate di giovedì 30 marzo e giovedì 6 aprile. In particolare vengono chiuse al transito veicolare alcune strade, mentre in altre vigerà un divieto di sosta su ambo i lati con relativa rimozione forzata dei mezzi. Ecco il dettaglio.

A partire dalle ore 6.00 alle ore 16.00 nelle giornate di giovedì 30 marzo e 6 aprile:

Chisura al transito veicolare eccetto mezzi di soccorso e Forze dell’Ordine: V.LE G. MAZZINI dall’intersezione tra Via A. Gramsci all’intersezione con Via Rodolfi; VIA PARADISI dall’intersezione tra Via M. Pellegrini all’intersezione con Via A. Plessi; VIA G. BRUNO dall’intersezione tra Via A. Plessi all’intersezione con Via M. Pellegrini; VIA A. PLESSI dall’intersezione tra Via G.B. Bellucci all’intersezione con Via G. Bruno; VIA GRAMSCI dall’intersezione tra Via A. Plessi all’intersezione con V.le Mazzini; VIA CAPPUCCINI.

Mentre vi è il divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata per le vie: VIA G.B. BELLUCCI dall’intersezione tra Via C. Battisti a V.le T. Trieste; V.LE MAZZINI dall’intersezione tra Via A. Gramsci all’intersezione con Via Rodolfi; VIA MINGHELLI dall’intersezione tra Via C. Battisti a V.le T. Trieste; VIA PARADISI dall’intersezione tra Via M. Pellegrini all’intersezione con Via A. Plessi; VIA G. BRUNO dall’intersezione tra Via A. Plessi all’intersezione con Via M. Pellegrini; VIA A. PLESSI dall’intersezione tra Via G.B. Bellucci all’intersezione con Via G. Bruno; VIA MARCONI (da ingresso garage municipio a V.le Mazzini); VIA GRAMSCI (dall’intersezione tra Via A. Plessi all’intersezione con V.le Mazzini); VIA CAPPUCCINI;

Infine l'istituzione di senso unico di transito di circolazione in direzione Spilamberto su VIALE MAZZINI (dall’intersezione tra Via Rodolfi all’intersezione con Via Primo Maggio)