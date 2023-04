Festa della Liberazione, lunedì 24 e martedì 25 uffici comunali chiusi

In occasione della Festa della Liberazione, lunedì 24 e martedì 25 aprile gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico, comprese le biblioteche.

All’Anagrafe di via Santi 40 rimarranno accessibili gli uffici di Polizia mortuaria esclusivamente per le denunce di morte e le autorizzazioni funebri e sarà regolarmente attivo il Contact center della Polizia locale (059 20314) dalle 7.30 alle 18.30.

Rimarranno inoltre aperti per il “ponte” i luoghi dedicati alle visite turistiche (per informazioni sulle aperture speciali previste per i giorni di festa www.visitmodena.it).