Finale Emilia pensa ad una Comunità Energetica Rinnovabile

Il Comune di Finale Emilia ha allo studio la costituzione di una Comunità Energetica rinnovabile. Dopo l’incontro pubblico al Nuovo Cinema Corso dello scorso dicembre, l’Amministrazione Comunale ha istituito un gruppo di lavoro, coordinato dall’avvocato Melissa Ghisellini, del quale fanno parte AESS, l’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile della quale il Comune è socio, AIMAG e Sorgea e che coinvolge le associazioni di categoria, in particolare CNA e LAPAM in rappresentanza delle PMI manufatturiere.

“Saranno due i percorsi da affrontare – spiega il sindaco Claudio Poletti – per arrivare a formalizzare la nascita della Comunità Energetica che avrà il Comune di Finale Emila come capofila. Il primo è il percorso amministrativo che dovrà condurre alla costituzione della CER e che passa attraverso l’approfondimento delle questioni normative, in attesa dei regolamenti attuativi, delle definizioni dei requisiti richiesti ai partecipanti, dell’atto costitutivo, del regolamento di funzionamento della comunità. Il secondo riguarda gli aspetti tecnici necessari per valutare i vantaggi e le opportunità per i partecipanti alla Comunità, in particolare i benefici ambientali, economici e sociali che possono derivare dal farne parte”.

Da subito, il gruppo di lavoro concentrerà i propri sforzi nel definire l’assetto iniziale della CER, in particolare redigendo uno studio di fattibilità e un piano economico-finanziario che ne assicuri una gestione redditizia. Una volta costituita, la Comunità potrà accogliere i cittadini e le imprese che vorranno partecipare alla sua crescita semplicemente mettendo a disposizione il proprio POD, e

cioè il proprio contatore, oppure investendo in nuovi impianti fotovoltaici da realizzare per contribuire alla produzione di energia da mettere in condivisione con gli altri membri della CER.