Fiorano. Messa in sicurezza ponte via Ghiarella

A partire dal 19 giugno avranno inizio importanti lavori di messa in sicurezza del ponte sito in via Ghiarella. Il progetto prevede quindi un decisivo rafforzamento strutturale che consentirà l’attraversamento viario anche a mezzi superiori alle 3.5 tonnellate – quindi autobus, camion Hera, ecc. – al contrario di quanto avvenuto fino ad oggi, vista l’inadeguatezza del ponte a sopportare mezzi pesanti. Allo stesso tempo, i marciapiede ai bordi della struttura saranno allargati e muniti di guardrail così da rendere più agevole il passaggio pedonale, proteggendolo al meglio.

I lavori dureranno fino al 30 settembre, per quanto l’auspicio rimane quello di riaprire il ponte prima che inizi l’anno scolastico. La viabilità, quindi, subirà una modifica, data l’istituzione di divieto di transito sia di vetture che di pedoni. La batteria di cassonetti che si trova nei pressi sarà sottratta momentaneamente perché di intralcio alle operazioni, e riposizionata regolarmente terminato l’intervento.

Il percorso alternativo verso Maranello (da via Ghiarella) sarà il seguente: via Ghiarella > via don Minzoni > via Fiandri > ponte frazione Torre Oche > via Nirano I Tronco > via Motta > via Statale fino ai confini del Comune di Maranello.

Il percorso alternativo per il traffico verso Fiorano (da via Nirano I Tronco) invece è quello che segue: via Nirano I Tronco > ponte frazione Torre Oche > via Fiandri > via don Minzoni > via Ghiarella > via Flumendosa, direzione centro di Fiorano.

Il costo complessivo del progetto ammonta a 247 mila euro, quasi tutto finanziato dal PNRR (227 mila euro) e quindi non da risorse comunali, all’interno del programma di “Interventi di resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni”. Lungo i prossimi mesi daremo puntuale aggiornamento sul proseguo dei lavori.