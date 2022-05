Polizia Locale vicina ai cittadini, un gazebo in centro storico nel fine settimana

La Polizia Locale si avvicina ancora una volta ai cittadini modenesi. Nel fine settimana infatti, sarà allestito un gazebo mobile in centro storico, con l'obiettivo di dare informazioni e raccogliere le segnalazioni dei cittadini.

Nel pomeriggio di venerdì 13 maggio, dalle 16 alle 18.30, il gazebo sarà allestito in Piazzetta San Biagio, mentre sabato 14 maggio, sempre dalle 16 alle 18.30, sarà in Piazza Roma.

Gli operatori sul posto potranno raccogliere eventuali segnalazioni di residenti, operatori commerciali o frequentatori del centro su aspetti problematici relativi alla zona in questione o, in generale, il centro cittadino. Inoltre, in distribuzione al gazebo ci saranno diversi materiali sul tema della prevenzione dei reati come furti e borseggi, su sostegno alle vittime e modalità per accedere al Fondo di aiuto per vittime di reato, oltre che opuscoli multilingue sui temi della mobilità e in particolare sull’utilizzo della bicicletta e dei monopattini. Gli operatori saranno infatti a disposizione anche per fornire informazioni sulla nuova normativa del Codice della strada e in particolare in riferimento all’utilizzo dei monopattini.