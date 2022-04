In piazza Matteotti il punto informativo della Polizia Locale, anche per le segnalazioni

Nel pomeriggio di venerdì 15 e nella mattinata di sabato 16 aprile la Polizia locale di Modena sarà in centro storico non solo con le consuete attività di presidio e controllo del territorio che vengono normalmente intensificate nei week end soprattutto in orario serale, ma anche con un gazebo fisso.

In questi primi giorni di attività la struttura sarà allestita in piazza Matteotti, mentre nei week end successivi il gazebo itinerante della Polizia locale potrà spostarsi in altre piazze del centro, come piazza Roma e piazza Mazzini.

Gli operatori di PL sul posto venerdì dalle 16 alle 18.30 e sabato dalle 10.30 alle 12.30 saranno a disposizione per fornire informazioni e raccogliere le segnalazioni dei cittadini su aspetti problematici che interessano il centro, particolarmente frequentato da giovani e non solo, ancor di più con la bella stagione e il periodo festivo. Si intende in tal modo dare un segnale di ulteriore attenzione residenti e operatori commerciali e frequentatori del centro, rispondendo alla richiesta dei cittadini di avere riferimenti della Polizia locale sul territorio.

In distribuzione al gazebo ci saranno diversi materiali sulla prevenzione dei reati, delle truffe e il sostegno alle vittime; inoltre, gli agenti potranno fornire informazioni sulla nuova normativa del Codice della strada, in particolare in riferimento all’utilizzo dei monopattini. Nel gazebo allestito dal Comando di via Galilei saranno quindi disponibili opuscoli multilingua sui temi della mobilità e della sicurezza, in particolare sull’utilizzo della bicicletta e dei monopattini; oltre che sulla prevenzione di borseggi e furti e sulle modalità per accedere al Fondo di aiuto per vittime di reato.