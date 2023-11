Giornata dell'infanzia, letture, incontri e la fontana del Graziosi diventa blu

Nelle scuole del sistema integrato 0/6 della città si riflette e si dialoga sui diritti dei bambini e in particolare sul diritto all’Educazione. L’occasione è offerta dalla Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e adolescenza che si celebra il 20 novembre per commemorare la Convenzione dei diritti dell’Infanzia adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

“La ricorrenza offre un’ulteriore opportunità per riflettere sulle politiche e sull'impegno dell'amministrazione a garantire la piena attuazione della Convenzione Onu in un contesto sociale che cambia rapidamente - afferma l’assessora a Istruzione, Formazione, Sport, Pari opportunità Grazia Baracchi – e per le scuole del sistema integrato diventa l’occasione per condividere una riflessione comune attraverso un ricco calendario di iniziative proposte a bambini e famiglie. Il filo rosso che percorre gli eventi in programma è l’articolo 28 della Convenzione Onu, su cui abbiamo scelto di concentrarci ponendoci il problema, non solo di quanto il diritto di bambini e ragazzi a educazione, istruzione e formazione continui ad essere messo in discussione in tanti Paesi martoriati da guerre e conflitti - continua Baracchi - ma anche della questione di un’istruzione di qualità, inclusiva, equa e significativa che intendiamo garantire a tutti i bambini del nostro sistema integrato”.

“D come diritti” è il calendario delle iniziative che prendono il via domenica 19 novembre alla ludoteca Strapapera, in via San Giovanni Bosco 150 con un pomeriggio di gioco aperto in cui i bambini potranno anche partecipare al laboratorio di robotica educativa a cura di Civibox (per iscriversi al laboratorio: ludoteca@comune.modena.it – tel. 059.2034580 o 349.2199618)

Lunedì 20 novembre attività musicali sono in programma al Nido Gambero di via del Gambero 75 con “Diritti in concerto”; il nido Piazza e la scuola d'infanzia Villaggio Artigiano di via Giacomo Ulivi propongono una visita guidata alla mostra fotografica dedicata al diritto all'educazione e all'istruzione; il nido Le Nuvole di via Pastrengo offre “Once upon a time…”, un’esperienza di ascolto in differenti lingue con laboratorio in inglese per bambini di ogni età; alla Carovana di via Anderlini dalle 17 “Una scuola per tutti” propone la lettura del “Piccolo gufo va a scuola” (Mondadori) di Debi Gliori, illustrato da Alison Brown con laboratorio di manualità.

Martedì 21 novembre al Polo Barchetta di via Barchetta 75 presso lo Stregatto alle 10.30 con i piccoli da 1 a 3 anni di età e al Brucaliffo alle 16.30 con i più grandicelli (3-6 anni) si legge, si parla e si gioca con la pace attraverso “Il libro della pace” illustrato di Todd Parr edito da Piemme (al Brucaliffo l’appuntamento torna giovedì 23); mentre al Primo Incontro mercoledì 22 alle 9.30 c’è il “Girotondo di pensieri sui diritti dell'infanzia” con laboratorio a tema.

Diversi gli appuntamenti in programma al Polo Triva di via Spontini: il 20 novembre dalle 9.30 giochi motori, manipolativi e letture per bambini da 1 a 3 anni; martedì 21 dalle 9.30 si legge, proietta e gioca con “L'albero” illustrato di Shel Silverstein edito da Salani (per bambini 0-12 mesi); mercoledì 22 dalle 16.30 con “Album della famiglia chiocciola" di Antonio Catalano edito da Artebambini (per bimbi 3-6 anni) e venerdì 24 dalle 16.30 appuntamento col laboratorio d’arte per creare sculture con la creta rivolto a bambini 6-13 anni dedicato ai "Leoni del duomo".

Nel pomeriggio di mercoledì 22 alla scuola dell'infanzia Boschetti di via Piccinini è in programma la lettura animata del testo “L’albero Alfabeto” di Leo Lionni edito da Bababliri con, a seguire, laboratorio di collage per bambini da 2 a 5 anni.

Infine, domenica 26 novembre alle 10 in piazza Matteotti (presso lo spazio teatro Momo in caso di pioggia) appuntamento con “Equilibri possibili”, laboratorio aperto a tutti da 0 a 99 anni d’età, ispirato ai mobiles di Alexander Calder e ai dipinti della cappella “La guerra e la pace” di Pablo Picasso.

Per informazioni ed iscrizioni ai singoli occorre fare riferimento alle sedi delle iniziative o consultare il sito

Nella settimana dedicata a diritti dei bambini, declinata a Modena in particolare sul diritto all’istruzione, mercoledì 22 novembre dalle 14 alle 16 al Teatro Storchi, si terranno inoltre le conversazioni filosofiche con i bambini. Il pomeriggio, aperto a famiglie e docenti, “La città è un paesaggio” promosso dal Settore Servizi educativi è a cura del filosofo Luca Mori, vedrà partecipare alcune scuole primarie e dell’infanzia. Interverranno inoltre l’assessora Grazia Baracchi e il presidente della Fondazione Collegio San Carlo Giuliano Albarani.

Il sindaco accoglie la delegazione Unicef con alunni delle primarie

Lunedì 20 novembre, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e adolescenza, in cui si ricorda la Convenzione Onu dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Comune di Modena, con la collaborazione di Hera Servizi Energia, illumina di luce blu la Fontana dei Due Fiumi di largo Garibaldi, in segno di adesione a Go Blue.

Go Blue è un’iniziativa promossa nell’ambito delle attività di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza rivolte ai Comuni, previste nel Programma Unicef Città amiche dei bambini e degli adolescenti che intende affiancare gli enti locali nell’elaborazione di politiche per la fascia di età 0-18 con un approccio basato sui diritti.

Nella mattinata di lunedì 20 novembre, alle 9.45, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli accoglierà in Municipio la delegazione Unicef composta dalle rappresentanti del Comitato di Modena che accompagneranno una ventina di bambini frequentanti la classe quarta di scuole primarie della città, insieme alle loro insegnanti. Gli alunni durante l’anno hanno seguito un percorso sulle "parole gentili" dedicato appunto alla gentilezza. Al sindaco Muzzarelli consegneranno i disegni, gli elaborati e le riflessioni frutto del percorso.