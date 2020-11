Catene da neve o pneumatici invernali: l'ordinanza entra in vigore dal 15 Novembre

Da Domenica 15 novembre al 15 aprile 2021 sarà obbligatorio circolare all’interno del territorio comunale con mezzi esclusivamente muniti di gomme termiche (le classiche ‘invernali’) o di catene da neve a bordo. L’ordinanza, secondo le istruzioni del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, entra in vigore annualmente per garantire una circolazione sicura ed una conseguente riduzione di danni ed incidenti durante la stagione invernale. Sarà valida nell’arco dell’intera giornata da Novembre ad Aprile anche in condizioni metereologiche favorevoli e senza nevicate.

Inoltre, l’ordinanza prevede il divieto di circolazione per i ciclomotori a due ruote e i motocicli in caso di presenza di ghiaccio o neve sulle strade o mentre sono in corso nevicate. Nel caso, però, che “il conducente di ciclomotore o motociclo venga sorpreso dalla precipitazione nevosa nel tragitto casa-lavoro o casa-scuola, lo stesso è autorizzato a raggiungere la destinazione per il percorso più breve, se le condizioni del manto stradale lo consentono”.

Il Comune di Modena invita quindi i cittadini ad attrezzare i propri veicoli.