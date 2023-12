Sassuolo, 24 alloggi in housing sociale in un condominio di via Respighi

Nuovi alloggi in “Housing sociale” per la locazione a canone calmierato e cessione a prezzi convenzionati a Sassuolo. Nel corso dell’ultima seduta dell’anno del Consiglio Comunale di Sassuolo è stata approvata la delibera che porta alla sottoscrizione della Convenzione sociale per l’assegnazione e la gestione di alloggi in housing sociale per la locazione a canone calmierato e cessione a prezzi convenzionati con riferimento a 24 unità immobiliari e relative pertinenze site nell’immobile in Sassuolo via Respighi 46.

“Sostanzialmente – afferma il Vicesindaco di Sassuolo, con delega al Patrimonio, Alessandro Lucenti – dal prossimo anno la nostra città potrà usufruire di 24 nuovi alloggi, tutti in classe A, nuovi, moderni e funzionali, che saranno messi in vendita a prezzi calmierati o in affitto a canoni concordati. Una straordinaria operazione di recupero di un immobile degradato per cui ringrazio il soggetto attuatore, Fondamenta srl, che con nessun consumo di suolo metterà a disposizione nuove soluzioni abitative per famiglie più in difficoltà. Penso che mai come in un periodo come questo ci sia assoluto bisogno di abitazioni accessibili e realizzate recuperando l’esistente, con zero consumo di suolo, in grado di non nuocere all’ambiente grazie al risparmio energetico e di venire in contro alle esigenze di chi cerca un’abitazione ma non ha grandi risorse da investire".

"L’unico lato negativo di questa operazione – conclude il Vicesindaco Alessandro Lucenti – credo sia l’astensione, in Consiglio Comunale, dell’opposizione, Partito Democratico e Gruppo Misto, che da sempre chiedono affitti a prezzi calmierati e poi, di fronte ad un’opportunità simile, decidono di non votarla”.

In base alla Convenzione, in coerenza con quanto stabilito all’art. 2 del DM 22 aprile 2008, il canone annuo delle Unità Immobiliari che verranno adibite a locazione non dovrà essere superiore al valore massimo della relativa subfascia di oscillazione di ogni singolo appartamento, definito nelle “Tabelle dimensionali degli alloggi e fasce di canone mensile” definite nell’“Accordo territoriale per il Comune di Sassuolo” che disciplina i canoni di locazione in attuazione della legge 431/98 e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

Il Soggetto Attuatore, durante il vincolo locativo dei 15 anni, può cedere in blocco a terzi le Unità Immobiliari nel suo complesso con l’obbligo, per l’acquirente, di subentrare in tutte le obbligazioni contenute nella Convenzione Sociale.

Le assegnazioni saranno gestite direttamente dal Soggetto Attuatore o da soggetto terzo da lui incaricato i cui riferimenti verranno preventivamente comunicati al Comune.