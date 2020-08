Imbrattato il manifesto della Festa dell'Unità, "C'è chi continua a seminare odio e rancore"

Un manifesto che annuncia l’imminente Festa dell’unità che si terrà, a Ponte Alto, dal 26 agosto al 21 settembre, è stato vandalizzato nelle scorse Ore. E' successo a Modena Est, dove ignoti hanno colpito con bomboletta spray.

Così ha commentato il segretario provinciale del Pd Davide Fava: “C’è chi prova a ripartire, a costruire un’occasione di incontro per tutti e chi, invece, continua a seminare odio e rancore. Su un manifesto che annuncia la nostra Festa dell’unità, che quest’anno avrà carattere nazionale, affisso nella zona di Modena Est, ignoti hanno scritto insulti e disegnato croci celtiche che ci riportano a un passato tragico e autoritario, già sconfitto dalla storia e dalla lotta partigiana. Naturalmente denunceremo alle autorità preposte questo ennesimo tentativo di intimidazione, ma la risposta più bella la stanno fornendo i nostri volontari che, da settimane ormai, sono al lavoro nell’area di Ponte Alto per costruire una Festa che, quest’anno più che mai, crei le condizioni per ritrovarci tutti insieme, per discutere e divertirci, in sicurezza e serenità. I mestatori di odio non ci fermeranno”.