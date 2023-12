In centro storico con le melodie natalizie grazie alla filodiffusione

Le melodie natalizie di Mariah Carey, Frank Sinatra e di tanti altri artisti, così come il “Miserere” di Luciano Pavarotti, insieme a Zucchero in un’interpretazione dal vivo diretta dal direttore del Teatro comunale Aldo Sisillo, da venerdì 8 dicembre, e per tutti i weekend delle festività, accompagnano i visitatori del centro storico di Modena.

Dopo la sperimentazione di inizio anno e alcune modifiche al sistema, infatti, riprende la filodiffusione nell’area del sito Unesco, con piazza Grande, piazza Torre, piazza XX Settembre e la novità di piazza Matteotti.

La diffusione sonora è attiva dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 con una scaletta che prevede una trentina di brani musicali. Il maestro Pavarotti c’è anche con “O Holy Night” e l’Ave Maria” di Schubert, con “Tu scendi dalle stelle” e con “Jingle Bells”, ma non mancano nemmeno alcuni grandi classici natalizi come, appunto, Mariah Carey con “All I Want for Christmas Is You” e Frank Sinatra con “Let it Snow”, poi Celine Dion, Elvis Presley, Whitney Houstun, gli Wham (ovviamente “Last Christmas”) e tanti altri.

“È la colonna sonora che accompagnerà le chiacchiere e il passeggio nel centro storico per tutte le festività - spiega Ludovica Carla Ferrari, assessora alla Città Smart e a Turismo e promozione della città – e in prospettiva la strumentazione potrà essere estesa anche ad altre aree dove è già presente la connettività”.

La tecnologia utilizzata prevede 15 dispositivi acustici a bassa tensione con capacità di diffusione sonora in grado di coprire lunghe e ampie distanze, il segnale acustico viene coordinato e gestito da quattro mixer audio e ricevitori collegati in rete. I brani vengono gestiti tramite un canale di web radio sincronizzato con i diffusori acustici.

Con gli stessi orari, si prevede la diffusione sonora anche da venerdì 15 a domenica 17 dicembre, da venerdì 22 a martedì 26 dicembre, da venerdì 29 dicembre a lunedì 1 gennaio e poi da venerdì 5 a domenica 7 gennaio.