Inaugurata a palazzo Europa la sala Dario Mengozzi, “pioniere della cooperazione”

È stata intitolata a Dario Mengozzi, “ pioniere della cooperazione”, la sala riunioni di Confcooperative Modena, che si trova al settimo piano del palazzo Europa a Modena.

Scomparso il 30 marzo 2020 all’età di 90 anni, Mengozzi è stato definito “uomo della cooperazione, sviluppo, solidarietà e giustizia sociale”.

"Insieme a Ermanno Gorrieri, Dario Mengozzi è stato uno dei migliori dirigenti della cooperazione, sia a livello locale che nazionale. I suoi valori, le sue competenze e il suo stile di vita resteranno per sempre patrimonio dei cooperatori non solo modenesi – ha dichia ra to il presidente di Confcooperative Modena Carlo Piccinini, ricordando la targa consegnata a Mengozzi in segno di riconoscenza il 15 novembre 2019 in occasione della festa organizzata a palazzo Europa per festeggiare i suoi 90 anni - Per noi giovani cooperatori Dario è stato un esempio, sempre disponibile a dare consigli e suggerimenti, ma senza ingerenze né “invasioni di campo”. Ci ha lasciato una grande eredità che abbiamo il dovere di trasmettere alla future generazioni di cooperatori".

In videoconferenza da Roma i l presidente nazionale di Confcooperative Maurizio Gardini ha sottolineato che Dario Mengozzi traghett ò Confcooperative in anni di grande difficoltà.

« Abbiamo apprezzato la sua intelligenza, onestà e lungimiranza nella difesa dell a nostra organizzazione finalizzata alla promozione della cooperazione italiana», ha conclu so Gardini.

Nato a Forlì il 4 settembre 1929, Mengozzi si è trasferito a Modena all’età di sei anni. Nella sua vita ha ricoperto numerosi incarichi. Restando solo a quelli nella cooperazione, è stato presidente di Confcooperative Modena dal 1969 al 1987 e di Confcooperative nazionale dal 1983 al 1991.