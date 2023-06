Inaugura la pista da skiroll-biathlon di Frassinoro, festa con i campioni olimpionici

A Frassinoro è stata completata la prima pista da biathlon dell'Appennino, disciplina olimpica e sport invernale che combina lo sci di fondo con il tiro a segno con la carabina. L’impianto, finanziato con fondi regionali e Pnrr.

Frassinoro vanta un'importante tradizione agonistica nello sci di fondo nazionale e più recentemente nel biathlon internazionale. Dalla società sportiva di Frassinoro hanno infatti preso il via numerosi skiman, come Simone Biondini, tecnico della nazionale italiana, Alessandro Biondini, già skiman della nazionale italiana, Gianluca Marcolini, tecnico della nazionale norvegese e skiman più titolato al mondo, Federico Fontana team manager della nazionale Usa e Giovanni Ferrari, tecnico del biathlon statunitense.

Il Biathlon prevede sia competizioni individuali che in squadra, ed oltre alle gare invernali esiste anche la versione estiva, praticata con skiroll.

Ssi svolgerà da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio il Frassinoro summer biathlon festival, rassegna dedicata al biathlon e agli sport invernali che vedrà anche la partecipazione di numerosi atleti internazionali, tra cui l’atleta olimpionica Dorothea Wierer. Nel corso della manifestazione sarà anche inaugurata la prima pista da biathlon dell'Appennino, disciplina olimpica e sport invernale che combina lo sci di fondo con il tiro a segno con la carabina.

Il festival è promosso da Imso ceramiche, con la presenza, tra gli altri dell'atleta olimpionica Dorothea Wierer. Saranno presenti personalità istituzionali e sportive, tra cui Flavio Roda presidente della Federazione Sport Invernali, Stefano Bonaccini presidente della Regione Emilia-Romagna, Fabio Braglia presidente della Provincia di Modena, Andrea Dondi presidente del Coni regionale, Luciano Magnani presidente delle Valli del Cimone, Oreste Capelli sindaco di Frassinoro, Maurizio Palladini sindaco di Montefiorino oltre a numerosici atleti che hanno fatto la storia del territorio.

Il festival sarà anche l'occasione per presentare la nuova edizione del trofeo Imso ceramiche, competizione di skiroll che si svolge dal 2012, interrotta a causa della pandemia e che sarà disputata, proprio sul nuovo impianto da biathlon.

Il sindaco di Frassinoro Oreste Capelli sottolinea che «il progetto Biathlon summer festival è un'iniziativa che punta a promuovere la conoscenza della disciplina, sia dal punto di vista turistico che produttivo, diventando un’occasione unica di promozione e visibilità per il nostro territorio. Inoltre questa quinta edizione del “Summer Biathlon Festival” sarà l’occasione per rinsaldare il rapporto di collaborazione tra due importanti realtà dell’appennino tosco-emiliano come Frassinoro e la Focolaccia, da tempo unite da una totale comunione di intenti. Nell’occasione, sarà presente un nutrito gruppo di biathleti della squadra azzurra, comprese numerose ragazze reduci dal primo ritiro stagionale di Viareggio».