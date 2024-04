L'iniziativa a Modena per la fine del Ramadan, Muzzarelli: "un messaggio di pace per la città"

Che la fine del periodo del Ramadan, il mese di digiuno della religione islamica, “sia una festa di pace”. È il messaggio del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli che mercoledì 10 aprile interviene, insieme alle altre autorità cittadine, all’iniziativa di preghiera promossa dalle comunità islamiche modenesi nel quartiere fieristico della città dove ci si attende la presenza di alcune migliaia di persone.

L’apertura dei cancelli dei padiglioni della fiera è in programma alle 6.30 e la conclusione della manifestazione è prevista per le ore 10. La Polizia locale si attende un traffico sostenuto nella zona, con diverse centinaia di automobili.

Nel suo messaggio il sindaco Muzzarelli sottolinea come quest’anno la fine del Ramadan coincida con una fase particolarmente delicata della storia mondiale, in particolare per i conflitti in Ucraina e “la spirale infinita di dolore a Gaza”, ma proprio per questo ritiene fondamentale che anche a Modena le istituzioni e le religioni sappiano dialogare per superare le divisioni. E, citando il presidente Mattarella, Muzzarelli aggiunge: “La pace è un processo, non un momento della storia: ha bisogno di coraggio, di determinazione, di volontà politica e di impegno dei singoli”.